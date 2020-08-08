Председателя райсуда из Волгограда задержали за крупную взятку

8 августа стало известно о задержании председателя райсуда Волгограда Юлии Добрыниной, которую подозревают в получении взятки в размере 20 миллионов рублей за помощь в освобождении волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова по нашумевшему делу о «поджоге дома губернатора».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, служитель Фемиды потребовала 20 миллионов у супруги подозреваемого. Затем увеличила сумму еще на 5 миллионов. Женщины договорились встретиться в кафе «Фасоль», где Зубкова передала судье еще 2,5 миллиона, однако уже под контролем сотрудников ФСБ, которым ранее сообщила о происходящем. Возможно, ей не понравились «аппетиты» судьи. В итоге при передаче средств Добрынину задержали с поличным.

Отметим, что источник ТАСС пояснил и схему, по которой Зубков мог выйти на свободу: Добрынина обещала через влиятельного знакомого решить вопрос об освобождении фигуранта уголовного дела из-за серьезной болезни.

Волгоградские силовики не комментируют ситуацию, ссылаясь на федеральных коллег.

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ ДОМА ГУБЕРНАТОРА

Известный волгоградский бизнесмен Владимир Зубков сейчас находится в СИЗО Лефортово: силовики собирают доказательства его причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года.

Тогда ночью на территорию частного дома проникли неизвестные и попытались устроить пожар, однако ничего не вышло. Это оказались наемники небезызвестного в Волгограде криминального авторитета Евгения Ремезова. А тот впоследствии указал на причастность к делу бывшего главы следкома, генерала Михаила Музраева и Владимира Зубкова.

Все трое содержатся в СИЗО с июня прошлого года в ожидании суда.