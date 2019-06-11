2019-06-11T23:25:01+03:00
Происшествия

Экс-главу волгоградского следкома арестовали по подозрению в теракте

До 10 августа Михаил Музраев будет находиться в Лефортово [видео]
Юлия Данильченко
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Михаил Музраев. Фото: СУК СК по Волгоградской области.Михаил Музраев. Фото: СУК СК по Волгоградской области.
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11 июня 2019 года Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева сроком на два месяца. Его подозревают в организации теракта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко, Музраеву предъявили обвинение по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, Михаил Музраев проведёт в СИЗО в Лефортово. Сам он успел прокомментировать журналистам следующее: «Это фантазии тех лиц, которых я посадил, их сейчас используют против меня». Вместе с ним в зале суда под арест взяли его возможного соучастника.

Музраева арестовали на 2 месяца.Автор телеграм канал:MashВидео от Илья Александров.

Напомним, накануне Музраев был задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Преступление против главы региона произошло 16 ноября 2016 года: неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил Бочаров со своей семьей, и пытались его поджечь. До мая 2019 года не было никакой информации о расследовании, но буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов. Сразу после Музраева на допрос отправился волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Все трое сейчас находятся под следствием.

Задержан бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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