Экс-главу волгоградского следкома арестовали по подозрению в теракте

11 июня 2019 года Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева сроком на два месяца. Его подозревают в организации теракта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко, Музраеву предъявили обвинение по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, Михаил Музраев проведёт в СИЗО в Лефортово. Сам он успел прокомментировать журналистам следующее: «Это фантазии тех лиц, которых я посадил, их сейчас используют против меня». Вместе с ним в зале суда под арест взяли его возможного соучастника.

Музраева арестовали на 2 месяца.Автор телеграм канал:MashВидео от Илья Александров.

Напомним, накануне Музраев был задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Преступление против главы региона произошло 16 ноября 2016 года: неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил Бочаров со своей семьей, и пытались его поджечь. До мая 2019 года не было никакой информации о расследовании, но буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов. Сразу после Музраева на допрос отправился волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Все трое сейчас находятся под следствием.