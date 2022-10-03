В Волгограде осужденная бывшая судья Юлия Добрынина стала банкротом

Юлия Добрынина. Фото: Дзержинский районный суд Волгограда.

Экс-председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина стала банкротом. Несостоятельной ее признал Арбитражный суд региона еще в мае. В октябре будут рассмотрены результаты процедуры реализации имущества бывшей судьи, которая была осуждена за мошенничество. Заседание пройдет 26 октября.

Юлия Добрынина самостоятельно обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом. У нее есть просроченная задолженность в размере 2 миллионов 914 тысяч рублей. Кредитором является АО «Альфа-Банк». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на картотеку суда, в заявлении указано, что должник не осуществляет трудовую деятельность, а брак был расторгнут в 2012 году, поэтому погасить долг женщина не может.

- Согласно «Описи имущества», представленной в материалы дела, должник указал на отсутствие движимого и недвижимого имущества, - отмечается в постановлении Арбитражного суда Волгоградской области.

Напомним, экс-председатель Дзержинского райсуда города была осуждена за мошенничество. В августе 2020 года Юлия Добрынина получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей от жены криминального авторитета, владельца усадьбы «Сосновый бор» Владимира Зубкова, который на тот момент был в СИЗО вместе с бывшим руководителем регионального следкома Михаилом Музраевым по обвинению в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области. Взятка для Юлии Добрыниной должна была помочь решить вопрос по «Сосновому бору», чтобы его не снесли. Судью задержали с поличным сотрудники ФСБ. Ленинский райсуд Астрахани приговорил Юлию Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество. Однако ей удалось добиться отсрочки исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.