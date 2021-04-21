2 года тюрьмы дали волгоградской судье Юлии Добрыниной за покушение на мошенничество

Юлия Добрынина до скандального ареста. Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

21 апреля Ленинский районный суд Астрахани огласил приговор экс-председателю Дзержинского райсуда Юлии Добрыниной: по статье за покушение на мошенничество ей дали 2 года колонии общего режима. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Напомним, громкий скандал с участием Юлии Добрыниной произошел в августе 2020 года: тогда служителя Фемиды поймали на многомиллионной взятке. На Добрынину завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», лишили мантии. Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.

В начале августа блюститель закона в кафе «Фасоль» получила от супруги криминального авторитета Владимира Зубкова, владельца «Соснового бора» 2,5 миллиона рублей, пообещав решить вопрос о сносе усадьбы. В тот момент Зубков вместе с генералом Михаилом Музраевым находился в СИЗО Лефортово по обвинению в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года.

- В суде установлено, что в производстве районного судьи находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса. Бывшей супруге ответчика председателем суда было предложено в силу служебного положения обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

По факту Добрынина никак не могла повлиять на ход судебных разбирательств, однако за свои услуги потребовала, как изначально сообщалось, около двадцати миллионов, но ее поймали до получения всей суммы.

Решение не вступило в законную силу.