В Волгограде «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб от полученных травм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде накануне в Красноармейском районе произошло смертельное ДТП. 18 января в 13.45 напротив дома №58 на улице Романенко 53-летний водитель за рулем фуры «КАМАЗ - 5490» с прицепом наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался. Устанавливается личность погибшего мужчины.

Напомним, 18 января в Кировском районе Волгограда произошло страшное ДТП, в котором «КАМАЗ» протаранил маршрутку №8с. 3 человека погибли, в том числе ребенок, 9 пострадавших были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело, 19-летнего водителя большегруза задержали.