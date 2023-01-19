До 9 выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и КАМАЗом на юге Волгограда

Удар пришелся в пассажирскую дверь, трое погибли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде врачи продолжают бороться за жизнь выживших в страшном ДТП с участием микроавтобуса и «КАМАЗа» 18 января в Кировском районе города. Три человека погибли на месте ДТП – две женщины и мальчик-шестиклассник. Еще 8 человек оказались в больнице к вечеру среды. Позже число пострадавших выросло до 9 человек. По данным волгоградского облздрава, 30-летняя пассажирка самостоятельно обратилась в 7-ю больницу и легла в травматологическое отделение. Это мама одного из пострадавших детей. Ее состояние – средней тяжести.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения области, в реанимациях по-прежнему остаются 36-летний мужчина и 12-летняя девочка, они в тяжелом состоянии. Помимо них, в больницах города лежат трое детей и четверо взрослых. Их жизнь не вызывает опасения у врачей.

Тем временем, полиция заявила о задержании предполагаемого виновника ДТП. По предварительным данным, 19-летний водитель «КАМАЗа» из Дагестана, который вез зерно, ехал с перегрузом, проскочил на красный свет и ударил маршрутку в районе остановки «Химгородок». Удар пришелся в боковую дверь, пассажиры вылетали из окон микроавтобуса.