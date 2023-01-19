МВД опубликовало видео жесткого столкновения КамАЗа и маршрутки в Волгограде

Водитель грузовика нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда опубликовала запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшей момент жесткого столкновения КамАЗа и маршрутки №8с в Кировском районе 18 января. На кадрах видно, что 19-летний водитель грузовика пролетел на «красный» и даже не притормозил, решив проскочить опасный перекресток на полной скорости. В итоге 3 человека погибли, 9 находятся в больнице. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, водителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции установили обстоятельства ДТП. В среду примерно в три часа молодой водитель грузовика с прицепом ехал на улице Песчаной со стороны Советского в направлении Красноармейского района. На пересечении улиц Саши Чекалина и Писемского он грубо нарушил правила дорожного движения.

- Пи выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с микроавтобусом «Пежо», под управлением 45-летнего водителя, - уточнили в полиции.

Судя по записи, маршрутка почти проехала перекресток. Водитель пассажирского транспорта ехал на средней скорости и был уверен, что КамАЗ остановится на «красный».

- От удара микроавтобус «Пежо» отбросило на двигавшуюся во встречном направлении автомашину «Киа Рио», - добавили в областном главке МВД.

Жертвами страшной аварии стали три человека – мальчик 12 лет, который учился в шестом классе, а также женщины 57 и 77 лет. в больницу попали водитель маршрутки и пассажиры. Травмы получили 36-летний мужчина, 38-летняя, 36-летняя и 30-летняя женщины и четверо несовершеннолетних. В детской больнице находятся 8-летний мальчик, 12-летняя, 14-летняя и 4-летняя девочки.

Отметим, что СК ходатайствует о передаче материалов уголовного дела в следственные органы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о случившемся.

Председатель регионального отделения «Движение автомобилистов России» и члена штаба ОНФ Армен Оганесян выступил с резкой критикой касательно проезда фур через Волгоград.

- Этой трагедии можно было бы избежать, если бы приняли решение запретить проезд фур через город. Об этом говорили еще в 2007 году, но никто ничего не предпринял. Проблема серьезная, - считает Армен Оганесян. – У меня много вопросов. Во-первых, как 19-летний парень оказался за рулем фуры с прицепом? Какой у него может быть опыт? Он ехал по федеральным трассам. Нам нужно принять норму закона и запретить людям, получившим права, первые полгода-год ездить без сопровождения опытного автомобилиста.

Во-вторых – нельзя пускать фуры днем в город. Дать разрешение для проезда с 12 ночи до 7 утра, а остальное время организовать место для отстоя. Сколько люди должны страдать от шума, выхлопов и ДТП с участием транзита? Много было случаев, когда фуры не могут заехать на подъем из-за перегруза. Что говорить о состоянии дорог, которые просто убиваются под колесами многотонных грузовиков. Нужно один раз и навсегда изменить ситуацию, для этого необходима воля людей, которые облачены властью.

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