В Волгограде возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с маршруткой

В маршрутке погибли трое, шестеро пострадали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде следователи МВД возбудили уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» после ДТП в Кировском районе, где «Камаз» врезался в маршрутку №8с, погибли три человека и еще шестеро пострадали. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Кировского района Волгограда Дмитрий Васютенко, - рассказали в ведомстве.

Жуткая авария произошла в 14.30 в Кировском районе Волгограда на пересечении улиц Саши Чекалина и Писемского. По предварительным данным, виновником аварии стал 19-летний водитель «Камаза». В разбитой в хлам маршрутке сразу погибли трое – шестиклассник и две женщины. Еще троих детей и троих взрослых увезли с места ДТП в больницу. За их жизни сейчас борются врачи больницы №15 «Каустик».