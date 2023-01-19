Полиция Волгограда задержала 19-летнего водителя «КамАЗа», устроившего ДТП с маршруткой Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 19-летнего водителя «КамАЗа», устроившего ДТП с маршруткой №8с в Кировском районе 18 января, в котором погибли 3человека, 8 получили ранения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, молодого человека согласно статье 91 УПК продержат 48 часов. Стражи порядка допросят участника страшной аварии.

- Полицейскими в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе главка МВД.

Напомним, по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Учитывая, что в аварии погиб в том числе ребенок, СК просит передать материалы уголовного дела в следственные органы.