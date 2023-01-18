В Волгограде в столкновении «КамАЗа» и маршрутки 3 человека погибли, 6 в больнице

Полицейские выясняют обстоятельства жуткой аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В среду, 18 января, в Кировском районе Волгограда в жуткой аварии с маршруткой погибли три человека, еще шестеро, в том числе трое детей, получили серьезные травмы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, «КамАЗ» врезался в маршрутное такси №8с с пассажирами. По предварительной информации, 19-летний водитель грузовика грубо нарушил ПДД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

- По предварительной информации, в 14-30 часов в Кировском районе на пересечении улиц Писемского и Саши Чекалина произошло столкновение грузового автомобиля «КаМАЗ» и маршрутного такси «Пежо», - прокомментировали в полиции.

Три человека, находившихся в салоне маршрутки, скончались на месте еще до приезда скорой. Смертельные ранения получили ребенок и две женщины 56 и 66 лет. С травмами госпитализированы шесть пассажиров, среди них есть дети.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

- На место ДТП в Кировском районе Волгограда направлено четыре бригады скорой медицинской помощи. Трое детей 5, 13 и 14 лет доставляются в клиническую больницу № 7. Также 48-летняя женщина, 52-летний и 36-летний мужчины госпитализируются в клиническую больницу № 15, - уточнили в облздраве.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства страшной трагедии.

- По указанию начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майора полиции Д.Ю. Вельможко на место аварии направлено руководство областной ГАИ, городского УМВД, эксперты-автотехники и следователи Главка, - добавили в полиции.