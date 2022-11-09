В Волгограде загрязненную фекалиями землю после коммунального ЧП нашли на берегу Волги

Грязную землю и мусор после коммунальной аварии свозили на набережную Фото: Екатерина СИМОХИНА

На набережной Волгограда нашли загрязненную фекалиями землю и строительный мусор после коммунального ЧП, которое произошло в пойме Царицы 28 октября. Природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что грязную почву и отходы после прорыва коллектора вывезли недалеко - на улицу Степана Разина в водоохранной зоне Волги. Руководителю ООО «Концессии водоснабжения» внесено представление об устранении нарушений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Во время проверки природоохранная прокуратура запрашивала в Межрегиональном управлении Росприроднадзора справку по подсчету вреда, причиненного объектам окружающей среды, результатам анализов взятых проб. В облкомприроды и Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству была направлена информация о необходимости обследовать реку Царица из-за возможного загрязнения и установить, повлияли ли сточные воды на окружающую среду.

Напомним, после крупнейшего в истории Волгограда коммунального ЧП обрушился склон поймы Царицы. Авария произошла на канализационном коллекторе. Сточные воды залили благоустроенный парк у интерактивного музея и Нулевую продольную. Практически неделю без воды и отопления сидели жители Ворошиловского и Советского районов. Уже были возбуждены уголовные дела. Специалисты в течение нескольких дней меняли трубы. Однако их не засыпали песком, в Волгограде в ближайшее время начнут строить дополнительный канализационный коллектор в пойме Царицы.