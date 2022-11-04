До Нового года в Волгограде пробурят новый канализационный коллектор в пойме Царицы

На месте коммунального ЧП состоялось заседание оперштаба Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на месте крупной коммунальной аварии в Ворошиловском районе 4 ноября состоялось заседание оперативного штаба. На нем было принято решение о строительстве в пойме Царицы нового канализационного коллектора, а также санации старого. Об этом объявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что ликвидация аварии, которая почти на неделю оставила около 200 тысяч жителей Советского и Ворошиловского районов без воды и отопления, полностью завершена. Однако яму засыпать землей пока не будут.

Огромную яму, где проложили новые трубы, оградили забором Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Коммунальная авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда ликвидирована. Все системы жизнеобеспечения города, в том числе на территории Ворошиловского и Советского районов города работают в штатном режиме, - подчеркнул Андрей Бочаров.

По итогам состоявшегося оперативного штаба было принято решение, что в пойме Царицы до Нового года будет проложен новый коллектор. После этого специалисты начнут санацию старого канализационного коллектора. Все работы должны завершиться до 1 мая 2023 года, чтобы благоустроить территорию в парке.

- Чтобы дальше развивать данную систему, необходимо проложить дополнительный коллектор. После этого с переключением одной из веток действующего коллектора и снижением напора в двух коллекторах приступить к работам, связанным с санацией. Зимой вы можете работать? – задал вопрос губернатор представителю подрядной организации, на что был дан ответ «да».

Прокладкой нового коллектора, длина которого составит около 500 метров, будет заниматься подрядчик из Санкт-Петербурга. Всю пойму Царицы перекапывать не придется. Коллектор планируют проложить методом прокола – наклонным бурением.

- До конца года мы должны проложить новый коллектор. Если после технических проверок мы сможем его запустить, то сделаем переключение. Если нет, то переключим в следующем году. Мы здесь ничего не закапываем, потому что в этом нет никакого смысла. Я предлагаю завершить все работы до 1 мая. К этой дате нужно и засыпать все. Ведь у нас будут проходить различные мероприятия. Мы обеспечим необходимым объемом финансовым средств, - добавил губернатор.

Чтобы ускорить процесс, режим ЧС в Ворошиловском и Советском районе было предложено сохранить. Это позволит избежать долгих согласований и волокиты. При этом не исключается изменение сроков работ, например, на это может повлиять разминирование, которое пройдет в пойме Царицы.

Напомним, коммунальная авария в Ворошиловском районе произошла вечером 27 октября. Из-за разрушения старого коллектора развалился склон поймы Царицы, два района полностью остались без воды и отопления практически на неделю. Из-за ЧП были возбуждены уголовные дела.