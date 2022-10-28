Из-за обрушения канализационного коллектора огромный провал образовался на склоне поймы Царицы в Волгограде

Огромный провал образовался накануне вечером. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Крупная коммунальная авария случилась вечером 27 октября в Ворошиловском районе Волгограда. На склоне поймы Царицы в створе улицы Циолковского напротив бывшего «Нептуна» обрушился канализационный коллектор диаметром 1200 мм. Огромный провал образовался в зеленой зоне рядом с пешеходной дорожкой. Обрушилась треть склона рядом со сквером Пахмутовой. Пойму заливает вода с запахом нечистот. На месте ЧП работает бригада «Концессий водоснабжения», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На месте работают бригады Концессий. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Парк смывает. Разрушается склон. Крышки люков просто подпрыгивают от напора воды, - рассказали волгоградцы, которые накануне вечером первыми обнаружили коммунальное ЧП, вызвали аварийку и несколько часов дежурили на склоне в ожидании коммунальщиков, чтобы в темноте никто не провалился в огромную яму, наполненную нечистотами.

Склон заливает море нечистот. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас на месте аварии работает бригада «Концессий водоснабжения» и спецтехника. По предварительным данным, на склоне произошло обрушение канализационного коллектора, который обслуживает два района – Советский и Ворошиловский. Две нитки диаметром 1200 мм зашиты в бетонный короб, которому 60 лет. Часть свода обрушилась, прорвало одну из труб.

- Бригады пытаются ликвидировать аварию без отключения водоснабжения потребителей, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Какой ущерб нанесен скверу, пока не ясно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Место прорыва пока не найти не могут. Тем временем, пропасть на склоне поймы Царицы растет. В земле зияет наполненный канализационными стоками провал размером более 10 на 40 метров. Недавно благоустроенный склон заливают мощные потоки нечистот. Похоже, не выживут ни деревья, ни новая плитка, ни лавочки. Ущерб, нанесенный парку, еще предстоит оценить.

В итоге два района Волгограда временно оставят без воды из-за обрушения канала канализационного коллектора.