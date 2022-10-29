Фото последствий и разрушений после коммунальной аварии в пойме Царицы в Волгограде

Парк на склоне поймы Царицы разрушен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде уже почти двое суток канализационные стоки заливают склон в пойме реки Царицы. Тонны зловонных нечистот продолжают стекать в Волгу, вонь стоит на весь район, жители в поисках воды. А благоустроенный за 140 миллионов парк, который еще недавно считался образцовым, наполовину разрушен. Корреспонденты сайта volgograd.kp.ru побывали на месте аварии. Публикуем фото и видео коммунального апокалипсиса в Ворошиловском районе.

Дорожки обрушились, фонари покосились. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В склоне поймы Царицы тут и там зияют огромные провалы. Насыпной грунт не выдерживает обрушившихся на него тысяч тонн нечистот, которые продолжают стекать бурным потоком в реку.

Весь склон в плачевном состоянии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пешеходные дорожки во многих местах разрушены, повалились фонари. Из-под земли торчат кабели и трубы системы полива, в которые вложили миллионы.

Деревья и кустарники еще держатся на склоне, цепляясь корнями. Но переживут ли они такой полив в холода и удобрение нечистотами, пока не ясно. Несколько деревьев вымыло из земли.

Тонны нечистот продолжают стекать в Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Растения пока держутся. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На место коммунальной аварии подогнали экскаватор с 18-метровой стрелой, который пытается подобраться к месту разрушения канализационного коллектора. Вторые сутки коммунальщики откачивают стоки из места провала и пока еще не приступали к замене поврежденных труб. В мэрии сообщили, что из-за сложности работ ликвидация аварии затягивается на неопределенный срок.

Но часть деревьев вымыло из земли. Фото: Екатерина СИМОХИНА

У огромного провала, где разрушен коллектор, работает техника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Улица Калинина частично перекрыта. Местные жители могут проехать, остальным лучше объезжать этот участок и строить другие маршруты.

Из провала продолжают откачивать воду и выпускать в реку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Улица Калинина частично перекрыта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тем временем жители двух районов – Ворошиловского и Советского – полтора суток сидят без воды, раскупили все в магазинах и разыскивают на улицах водовозки. До горячих линий, по телефонам которых сообщают график подвоза воды, большинство волгоградцев дозвониться не могут. Остыли в домах и батареи. В Концессиях поясняют, что котельные работают на минимуме. Туда тоже приходится возить воду.