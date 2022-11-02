В Волгограде на шестые сутки после коммунальной аварии вода и тепло вернулись не во все дома

Воды нет уже шестые сутки. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

2 ноября - уже шестые сутки, как в Ворошиловском и Советском районе Волгограда не могут полностью восстановить водоснабжение после масштабной коммунальной аварии на канализационном коллекторе в пойме реки Царице.

- Никакой воды. Холод ужасный, - один из самых частых комментариев на утренних форумах в волгоградских пабликах. Пока счастливчики, у которых хотя бы тонкой струйкой полилось из крана, приводят в порядок себя и заваленные грязной посудой дома, у кого-то в Волгограде уже шестые сутки даже не шумит из крана. Люди ждали воды еще 31 октября, когда ее пообещал вернуть губернатор, ждали 1 ноября, когда городские власти доложили о подключении нового канализационного коллектора и запуске водоснабжения в Ворошиловском и Советском районах. Но и 2 ноября многие по-прежнему живут в коммунальном аду.

Жалуются и жильцы старого жилого фонда, и новых ЖК. Нет воды в Комарово, на Тулака, частично страдает Родниковая долина. Жалуется Даргора, Схи, Чембарская, Новоузенская, Неждановой. Многие говорят, что вода пошла, но холодная, грязная и тонкой струйкой. Немногие пишут, что у них уже даже горячая льет из крана.

В администрации города накануне сообщали, что контролируют ход подачи воды жителям в диспетчерском центре, где можно следить за параметрами работы городской системы водоснабжения в режиме онлайн при помощи телеметрии.

- В случае фиксации отклонений диспетчерский центр принимает решение о необходимых регулировках давления на сетях, - говорят в мэрии. Видимо, частично в отсутствии воды виноваты и управляющие компании, которые должны наладить штатный запуск внутридомовых сетей.