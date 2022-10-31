В Волгограде возбудили уголовное дело после коммунальной аварии в пойме Царицы

В Волгограде устраняют последствия коммунальной аварии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

31 октября СК возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в пойме реки Царица в Волгограде. Вот уже четвертые сутки более 200 тысяч горожан остаются без воды, некоторые школы и детсады перестали работать, а люди стоят с ведрами в очереди у автоцистерн и скупают пятилитровые баклажки в магазинах. И за это кто-то должен понести наказание.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП классифицировали по статье 238 УК РФ – «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Напомним, коммунальная катастрофа, случившаяся 27 октября на канализационном коллекторе в сквере имени Пахмутовой по улице Калинина, коснулась жильцов сразу двух районов – Ворошиловского и Советского. 1100 многоквартирных и более 17000 частных домов остались без воды.

На уголовном преследовании настояла областная прокуратура, начавшая масштабную проверку в отношении лиц, безответственно отнесшихся к выполнению своих прямых обязательств.

- Прокурором Волгограда в адрес главы Волгограда и генерального директора ООО «Концессии водоснабжения» внесены представления об устранении выявленных нарушений, допущенных в том числе в части ненадлежащего мониторинга состояния системы водоотведения, несвоевременного обслуживания и ремонта канализационного коллектора, - прокомментировали в прокуратуре.

Более того, после того как реки фекалий стекли по склону в Волгу прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье 250 УК РФ – «загрязнение вод». Его расследование занимается волгоградское МВД.

Главный прокурор региона Денис Костенко, а также председатель СК РФ Александр Бастрыкин взяли это дело на контроль.

- В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в следкоме.

Напомним, официально названа причина коммунальной аварии. Специалисты утверждают, что во время строительства канализационного коллектора в 70-е годы была масса нарушений. Одно из них – вместо бетонных конструкций на 150-метровом участке использовали металлические трубы. За десятилетия они стали ветхими и сгнили, а под весом земли проломились, что и привело к самой масштабной коммунальной катастрофе за всю историю города-героя.

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