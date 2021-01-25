Демонтировать за два месяца: суд снова поддержал решение о сносе «Соснового бора» в Волгограде

"Сосновый бор", похоже, разрушат уже скоро Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжают сгущаться тучи над усадьбой «Сосновый сбор». Ее владельцы должны снести строения, несмотря на многочисленные судебные апелляции. Сегодня, 25 января, 12-й арбитражный апелляционный суд в Саратове рассматривал дело о демонтаже ресторана, семи гостевых домах, нежилого здания и хозблока. Все строения занимают площадь более пяти тысяч квадратных метров на улице Ангарской, 137/181. В понедельник апелляционный суд оставил решение арбитражного суда Волгоградской области без изменений, апелляция осталась без удовлетворения. Об этом сообщается в резолютивная части постановления.

Напомним, в октябре 2020 года арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о сносе десяти объектов «Соснового бора». Владельцы усадьбы должны демонтировать их в течение двух месяцев после вступления решения в силу за свой счет. Все они признаны самостроями, как и конюшни, снос которых также добилась администрация Дзержинского района. Она выступает истцом в этом деле. Незаконными постройками признали и другие объекты «Соснового бора». В декабре 2020 года Городищенский районный суд принял решение о демонтаже в течение двух месяцев гостинцы с рестораном в подземном этаже, спа-галереи, бани, бассейна, котельной и гостевых домов. Эти объекты располагаются на площади почти 14,5 тысяч квадратных метров.

Добавим, одним из владельцев «Соснового бора» в Волгограде является Владимир Зубков. Он находится в СИЗО по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.