В Волгограде суд над фигурантом дела о хищении миллионов на свалках перенесли на 10 марта

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Центральный районный суд Волгограда начал рассмотрение уголовного дела на бизнесмена Михаила Калонкина. При этом обвиняемый технический директор ООО «ГринЛайт» и его адвокат настаивали на возвращении материалов дела прокурору. По их мнению, следователи допустили процессуальные нарушения, которые препятствуют рассмотрению судом. В ходатайстве было отказано, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Также бизнесмен попросил отложить судебное заседание для дополнительного ознакомления с материалами дела. Суд на это согласился. Судебное заседание было перенесено на 10 марта.

Напомним, Михаил Калонкин стал одним из фигурантов уголовного дела по афере и хищении бюджетных средств. Он вступил в преступный говор при реализации нацпроекта «Экология» по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, были похищены 76 миллионов рублей. Бизнесмен сначала скрывался от следствия, даже был в международном розыске, а затем неоднократно просился под домашний арест.

Из-за хищения бюджетных денег при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе суд отправил в тюрьму бывшего председателя облкомприроды Виталия Сазонова, директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова, директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова.