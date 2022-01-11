В Волгограде директору фирмы, укравшему при ликвидации свалок 121 млн, дали 3,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 11 января, Центральный райсуд Волгограда вынес приговор директору ООО «ГринЛайт» Александру Фирсову, виновному в хищении бюджетных миллионов при ликвидации свалок. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, ему дали 3,5 года тюрьмы общего режима.

Напомним, участниками громкого скандала стали облкомприроды, «ГринЛайт» и «Дирекция водохозяйственного строительства». В 2018 году стороны заключили контракт на ликвидацию отходов на территории Среднеахтубинского района за 269 миллионов. Фирсов обязался вывезти мусор в карьер рядом с хутором Заяр и прокультивировать 62 га. Но вместо этого закопал большую часть отходов. После чего председатель облкомприроды дал указание директору «ДВС» подписать акт выполненных работ. Фактически Фирсов присвоил 121 миллион. Мужчина признал вину и вернул деньги.

- В пользу Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области взыскана сумма ущерба в размере 102 197 158 рублей, - отметили в пресс-службе суда.

Отметим, что уголовные дела в отношении бывшего председателя облкомприроды и директор «ДВС» тоже переданы в суд. Второго фигуранта осудили на 1,5 года.