Суд заочно арестовал предпринимателя, своровавшего из бюджета Волгоградской области свыше 76 миллионов

Калонкина подозревают в хищении бюджетных денег, предназначенных для ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд Волгограда арестовал Михаила Калонкина, который подозревается в крупном мошенничестве. 44-летний предприниматель обвиняется в хищении 76,7 миллиона рублей из бюджета Волгоградской области. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с иными лицами. Деньги предназначались для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. Калонкину заочно избрали меру пресечения. Где он находится, неизвестно. Накануне, 17 марта, его объявили в международный розыск.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Постановление в законную силу не вступило, его можно обжаловать.

Фотография Михаила Калонкина с сайта УМВД России по городу Волгограду

Известно, что Михаил Калонкин окончил Московский институт бизнеса и туризма"по специальности инженер газовых установок. Предприниматель является учредителем нескольких организаций: ООО «Теплоимпульс» (компания - учредитель ООО «ЛИГА СЕРВИС»), ООО «Диагональ» (юридический адрес в Симферополе) и ВРОО «Общество Охотников». Также разыскиваемый входил в общественный совет при Управлении МВД по городу Волгограду.

Ранее суд уже отправил в СИЗО двух обвиняемых в хищении бюджетных денег, предназначенных для ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. До 1 апреля 2021 года под арестом будет находиться директор казенного учреждения ВО «ДВС» Михаил Ситников. В декабре задержали директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова.