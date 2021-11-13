Фигурант дела о свалках Михаил Калонкин снова не смог выйти под залог

Волгоградский областной суд снова не выпустил из-под стражи Михаила Калонкина, который уже не первый раз просится под домашний арест. В пятницу, 13 ноября суд рассмотрел очередную апелляционную жалобу защитника Калонкина, который требовал пересмотреть решение суда о продлении срока содержания под стражей. В последний раз меру пресечения техдиректору "ГринЛайта" продлили до 16 декабря 2021 года, дело рассматривал Центральный районный суд. Вчера областной суд не нашел никаких оснований для того, чтобы отпустить фигуранта дела о свалках под залог или домашний арест, как того просила сторона защиты. Калонкин как минимум до 16 декабря будет находиться в СИЗО.

Напомним, технического директора ООО «ГринЛайт» Михаила Калонкина задержали по статье мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. По версии следствия, он вступил в преступный сговор и похитил из бюджета Волгоградской области 76 миллионов, предназначавшихся для оплаты работ по ликвидации несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. На деле его компания часть свалок закопала на месте. Калонкин скрывался от следствия и даже был объявлен в международный розыск в марте 2021 года.