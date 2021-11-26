В Волгограде чиновнику за хищение 120 млн при ликвидации свалок дали полтора года тюрьмы

Экс-директор госучреждения Михаил Ситников отбудет наказание в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский райсуд Волгограда вынес приговор экс-директору ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаилу Ситникову, участвовавшему в хищении 120 миллионов рублей при ликвидации свалок. Чиновнику дали всего 1,5 года тюрьмы в колонии-поселении. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, в 2018 года «ГринЛайт» получил контракт на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе. Однако директор понял, что выполнить условия договора не сможет в сроки и предложил Ситникову пойти на преступление за многомиллионное вознаграждение.

- Предложил создать видимость успешной реализации государственного контракта и закопать невывезенные отходы и грунт на самих же свалках и прилегающих к ним территориях, пообещав в дальнейшем исполнить условия контракта в полном объеме, - сообщили в суде.

После чего Ситников подписал акты о приемке выполненных работ по ликвидации 18 свалок, чем превысил должностные полномочия. Кстати, мужчина пошел со следствием на сотрудничество.