Уголовное дело из-за пропажи девочки в Волгоградской области передадут в центральный аппарат СК

В Камышинском районе продолжаются поиски 15-летней девочки и расследование уголовного дела. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Восьмой день идет поиск пропавшей в селе Чухонастовка Камышинского района Айлиты Ли. Следов 15-летней девочки до сих пор не нашли, кроме ее портфеля и дневника с тревожными записями. В Волгоградской области из-за длительного отсутствия школьницы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать его в центральный аппарат ведомства для более эффективного расследования, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СК РФ.

- Председатель СК России поручил активизировать работу ранее направленных в область криминалистов центрального аппарата (Криминалистического центра СК России), - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Александру Бастрыкину будут докладывать результаты поиска и следственных действий каждый день. Тем временем, 20 января в село Чухонастовка рабочую поездку совершил исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Дмитрий Костин. По информации пресс-службе областного Следственного управления ведомства, следственной группе были даны конкретные указания по дальнейшему расследованию уголовного дела. Также Дмитрий Костин поблагодарил волонтеров отряда «Лиза Алерт» за участие в поисковой операции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Напомним, 15-летняя Айлита Ли пропала 13 января. Она отправилась в школу, до которой так и не дошла. Поисковая группа обследовала территорию более чем в 200 километров, в том числе меловые горы, пещеры, гроты.

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