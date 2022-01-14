Ушла в школу и не вернулась: под Волгоградом развернули масштабные поиски 15-летней девочки

Девочку ищут с 13 января. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 13 января 15-летняя Айлита Ли из села Чухонастовка Камышинского района ушла в школу и пропала. Домой девочка не вернулась до сих пор. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке МВД, развернуты масштабные поиски подростка. Школьницу ищут полицейские, военные, МЧС и местные жители, а также сотрудники СУ СКР. Пока безрезультатно.

Изначально об исчезновении Айлиты сообщила встревоженная бабушка. Когда внучка не вернулась с занятий после обеда, женщина узнала, что внучка и в школе не была. На звонки она не отвечает. Село маленькое – всего пятьсот человек, все друг друга знают. Если бы девочка ушла к подружке, правоохранительные органы быстро бы это выяснили.

Айлиту надеются найти живой и невредимой. Для этого делается все возможное. Опрашивают друзей, знакомых, выясняют путь школьницы в то утро. Следователи прорабатывают разные версии исчезновения.

- С применением кинологических расчетов, техники повышенной проходимости, беспилотных аппаратов продолжается обследование прилегающих территорий и местности. Во взаимодействии с коллегами из регионального СУ СКР отрабатываются возможные версии исчезновения, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На вид Айлите 15-16 лет, она среднего роста – 160 сантиметров, телосложение обычное, темные длинные (ниже пояса) волосы, карие глаза. Девочка была одета в оранжевую зимнюю куртку, коричневые сапоги, на голове шапка зеленого цвета.

Любая информация будет важной. Если кому что-либо известно о нахождении Айлиты, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.