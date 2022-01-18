Обследованы меловые горы, гроты и пещеры: в Волгоградской области не прекращаются поиски пропавшей школьницы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области пошли шестые сутки поисков 15-летней Айлиты Ли, которая пропала 13 января в селе Чухонастовка Камышинского района. Полицейские, следователи, спасатели, военные, волонтеры, местные жители, чиновники задействованы в поисковой операции, которая пока не дает результатов. Увеличивается радиус проверяемой территории, используются снегоходы, техника повышенной проходимости, тепловизоры и беспилотники. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 17 января были обследованы меловые горы, гроты и пещеры.

- Следов нахождения человека не обнаружено, - отметили в региональном Главке МВД.

Участвующие в поисках девочки провели дополнительный осмотр зданий, строений, домов в селе. Полицейские и следователи отрабатывают различные версии исчезновения девочки. Пешие группы обследовали уже 210 километров. Увеличивается численность волонтеров, которые пребывают в Камышинский район из разных регионов, в том числе водолазы.

- Поисковики из Москвы и Саратовской области уходят на новые и новые задачи, к ним на помощь спешит еще один экипаж из Москвы, вылетают опытные поисковики из Ленинградской области, из Москвы и Орла выезжают добровольцы водолазной группы «ДобротворецЪ», - отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

ВАЖНО!

На Айлите в день пропажи была оранжевая куртка, черные брюки и полуботинки, темная шапка. Всем, кто что-либо знает информацию, касающуюся местонахождения девочки, необходимо сообщить об этом сотрудникам СК (8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98), 2, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.