«Все надоело, пойду на меловые горы»: мама пропавшей в Волгоградской области школьницы рассказала о записи в ее дневнике

Поиски девочки ведут на снегоходах и при помощи беспилотников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пошли шестые сутки, как в Камышинском районе Волгоградской области разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку из села Чухонастовка. Утром 13 января Айлита Ли пошла в школу, но на занятиях так и не появилась. С тех пор ее разыскивают 400 человек, а мама подростка уже говорит о ней в прошедшем времени. О тревожных записях в дневнике дочери, который нашли в выброшенном в уличном туалете портфеле, женщина рассказала каналу РЕН ТВ.

- Я видела, но этот блокнот от первой до последней страницы не читала, - рассказывает мама пропавшей школьницы Сурия Курбанова. - Мне сказали, что последняя запись была 12 января этого года, что все надоело, не хочу жить, пойду на меловые горы.

В следственном управлении СКР по Волгоградской области корреспонденту «КП-Волгоград» подтвердили, что в уличном туалете за клубом позже нашли портфель с дневником школьницы.

- Сейчас эксперты-криминалисты изучают все записи в этом дневнике, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Ориентировки полиции разлетелись по соцсетям. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По словам женщины, в меловых горах они с дочерью отдыхали, когда ей было три года. Видимо, тот поход остался в памяти ребенка. Мама не верит, что Айлиту кто-то мог обидеть в школе. По ее словам, дочь не была гуленой, ее все любили. Девочка жила в Чухонастовке с бабушкой, мать работала в Камышине, поэтому общалась с дочерью она в основном по телефону.

- Она такая была, ее все любили. Ее никто не обижал. Мне лично она не жаловалась, - мама говорит о дочери в прошедшем времени.

Айлита исчезла на следующий день после тревожной записи в своем блокноте. Она вышла из дома в 7.50, последним ее видел сторож школы. Но в здание она так и не зашла. Шестой день поиски пропавшей школьницы ведут около 400 человек. Полицейские, военные, следователи, спасатели МЧС, волонтеры из нескольких регионов прочесывают квадрат за квадратом, с воздуха местность «осматривают» беспилотники. Проверяют все машины въезжающие и выезжающие из села. Допросили всех, кто мог видеть и общаться с пропавшей школьницей. Обыскали кладбище, все полыньи, меловые горы и пещеры. Пока поиски не принесли результата. Их осложняет непогода, которая бушует в регионе уже неделю. Все замело снегом, была буря, сильный мороз.

По факту исчезновения следователи возбудили дело об убийстве. Его взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.