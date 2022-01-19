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Происшествия19 января 2022 12:46

Нужны бензин, генераторы, сухой паек: в Волгоградской области седьмой день идут поиски пропавшей школьницы

И.о. начальника регионального главка лично поехал на поиски девочки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более 400 человек ищут пропавшую девочку.

Более 400 человек ищут пропавшую девочку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области седьмой день продолжаются поиски без вести пропавшей 15-летней школьницы Айлиты Ли, которая ушла в школу и исчезла. 19 января совещание с полицейскими, следователями и волонтерами на месте поисков в селе Чухонастовка провел врио начальника регионального главка МВД Сергей Богачук, сообщили в ведомстве.

Поиски Айлиты не прекращаются уже почти неделю. Более 400 человек с утра до ночи прочесывают местность, обследуют полыньи, заброшенные строения и жилые дома, леса и овраги, пещеры и меловые горы, куда, по словам матери пропавшего подростка, могла отправиться ее дочь. Профессионалам помогают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В их распоряжении снегоходы, тепловизоры, беспилотники. Но поиски пока не приносят результата. Надежды найти девочку живой все меньше.

Начальник главка МВД присоединился к поисковикам.

Начальник главка МВД присоединился к поисковикам.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На поисках в Волгоградской области мы столкнулись с серьезным препятствием — выпавший снег достигал 35 см в глубину, что сильно мешало поисковикам выполнять поставленные задачи, - отмечают в отряде «ЛизаАлерт». - И дело не в холоде — поисковики не видят, что находится под снежной толщей, что может привести к серьезным травмам. В таких условиях очень помогают снегоступы, но их оказалось катастрофически мало...

В соцсетях бросили клич и за пару дней жители разных уголков страны приобрели почти две сотни снегоступов. Любая помощь неоценима, подчеркивают волонтеры. Если вы хотите посодействовать в поисках, добровольцам нужны бензин, генераторы, вода и сухой паек, лавинные зонды, квадрокоптеры и прочее. Как помочь отряду, можно узнать в его группе в ВК.

Ориентировка на пропавшую Айлиту Ли.

Ориентировка на пропавшую Айлиту Ли.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, Айлита Ли отправилась утром 13 января в школу. Из дома вышла в 7.50, ее видел сторож, но на занятия в тот день она не пошла. Куда отправилась подросток, по сей день остается загадкой. Тревогу вечером подняла бабушка, когда ее внучка не вернулась домой. Позже в уличном туалете за клубом найдут портфель пропавшей школьницы, а в нем дневник с тревожными записями.

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