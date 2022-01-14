Портфель пропавшей под Волгоградом 15-летней школьницы нашли в уличном туалете

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области продолжаются масштабные поиски пропавшей 13 января по пути в школу 15-летней Айлиты Ли. Пока безрезультатно – ученицу не нашли, но обнаружили ее портфель. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального следкома. Рюкзак с школьными принадлежностями выкинули в уличный туалет практически в центре населенного пункта. Кто это сделал – сама девочка или кто-то другой – пока неясно.

Айлиту ищут с 13 января. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, накануне школьница пошла на занятия в школу. Путь недолгий - всего около километра. Но в учебном заведении девочка не появилась и домой не вернулась. Это было подозрительно. Об Айлите отзываются как о прилежной и талантливой ученице, она активно участвовала в школьной жизни. До этого случая девочка ни разу не пропадала, поэтому бабушка сразу же обратилась в полицию. Уже больше суток об Айлите ничего неизвестно. В селе проблемы со связью, сигнал ловит только на пригорках, а в такие погодные условия ее и вовсе нет.

Никто не остался равнодушен к происходящему. В село стянули все возможные силы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, в поисках участвуют порядка 400 человек. Вся камышинская полиция, а также сотрудники из регионального центра, спасатели, криминалисты, местные жители, учителя прочесывают село и местность по секторам.

В поисках участвуют порядка 400 человек. Полиция, МЧС, местные жители прочесывают сельскую местность. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня очень сложные погодные условия, на отрытой местности сильнейшая метель, из-за этого видимость очень плохая. Ищут без устали, рискуя собственными жизнями. Несколько поисковиков даже провалились под лед, благо их вытащили и все обошлось. Машины вязнут в непроходимых сугробах.

По факту исчезновения школьницы СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи прорабатывают разные версии, опрашивают селян.

На Айлите в день пропажи была оранжевая куртка, черные брюки и полуботинки, темная шапка. Всем, кто что-либо знает информацию, касающуюся местонахождения девочки, необходимо сообщить об этом сотрудникам СК (8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98), 2, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.