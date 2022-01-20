Глава регионального Роспотребнадзора рассказала, сколько волгоградцев подхватили штамм ковида «омикрон»

У 19-ти волгоградцев выявили штамм "омикрон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградская область готовится к тяжелым временам из-за новой волны коронавируса, которая связана с распространением штамма «омикрон». 20 января состоялся оперативный штаб, во время которого глава регионального Управления Роспотребнадзора сообщила, сколько волгоградцев подхватили новый штамм ковида. В области «омикрон» выявили у 19-ти человек, приводит слова главного санитарного врача региона пресс-служба Волгоградского государственного медицинского университета.

- В регионе подтверждено 19 случаев «омикрона». Однако мы понимаем, что в циркуляции его гораздо больше, - подчеркнула Ольга Зубарева.

Глава регионального Роспотребнадзора также добавила, что ежесуточная заболеваемость ковидом в Волгоградской области растет на 10-20%. Увеличилась на 15% и доля зараженных детей и подростков.

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