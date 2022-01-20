В Волгограде работники «скорых» и поликлиник получат доплаты за работу с ковидными больными

Работникам скорой помощи будут доплачивать за работу с ковидными пациентами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Атака омикрона на жителей Волгоградской области началась. Об этом в четверг на Оперативном штабе заявил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. В связи с этим регион принимает срочные меры – разворачивает новые госпитали, готовит медперсонал для борьбы за жизни людей. Власти решили поддержать материально медиков, на которых обрушился первый удар новой волны: работников скорой помощи и поликлиник. Для ник предусмотрят дополнительные выплаты.

Размеры надбавок и механизм их начислений пока неизвестен. Но администрация региона заявила о готовности дополнительно оплачивать труд сотрудников, которые будут работать в ближайшие месяцы в режиме пиковых нагрузок. Дополнительные деньги будут получать те, кто работает с коронавирусом. Для врачей, работающих в красной зоне, такие выплаты уже предусмотрены.

Кроме того, врачам поликлиник временно передадут автомобили чиновников вместе с водителями, чтобы они быстрее добирались до пациентов на дому.