Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 января 2022 10:15

Врачи волгоградских поликлиник к пациентам с коронавирусом будут ездить на машинах чиновников

Автомобили поликлиникам передадут на время из-за угрозы «омикрона»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ноябре 2020 года врачи навещали ковидных пациентов на машине губернатора. Фото: Источник "КП".

В ноябре 2020 года врачи навещали ковидных пациентов на машине губернатора. Фото: Источник "КП".

В Волгоградской области готовятся к взрывному росту пациентов с коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон». Медики столкнуться с большой нагрузкой как в стационарах, так и в поликлиниках. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном штабе 20 января поставил задачу временно передать автомобили чиновников врачам-терапевтам, которые будут навещать больных на дому.

- Обеспечить временную передачу медучреждениям амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления с целью повышения оперативности оказания амбулаторной помощи жителям Волгоградской области с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. И закрепить их за поликлиниками, - отметил глава области.

Напомним, чиновники уже передавали на время свои служебные автомобили волгоградским поликлиникам из-за волны ковида в ноябре 2020 года. Терапевты 15-й поликлиники навещали пациентов на автомобиле губернатора.