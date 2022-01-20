Врачи волгоградских поликлиник к пациентам с коронавирусом будут ездить на машинах чиновников

В ноябре 2020 года врачи навещали ковидных пациентов на машине губернатора. Фото: Источник "КП".

В Волгоградской области готовятся к взрывному росту пациентов с коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон». Медики столкнуться с большой нагрузкой как в стационарах, так и в поликлиниках. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном штабе 20 января поставил задачу временно передать автомобили чиновников врачам-терапевтам, которые будут навещать больных на дому.

- Обеспечить временную передачу медучреждениям амбулаторного звена части автотранспорта органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления с целью повышения оперативности оказания амбулаторной помощи жителям Волгоградской области с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому. И закрепить их за поликлиниками, - отметил глава области.

Напомним, чиновники уже передавали на время свои служебные автомобили волгоградским поликлиникам из-за волны ковида в ноябре 2020 года. Терапевты 15-й поликлиники навещали пациентов на автомобиле губернатора.