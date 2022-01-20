Из-за омикрона волгоградцев снова переведут на удаленку

Дома будут работать от 30% сотрудников Фото: Иван Макеев

В четверг, 20 января, на оперативном штабе Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поручил отправить от 30% сотрудников предприятий и организаций на удаленку. Как и прогнозировали, омикрон стремительно распространяется среди населения, поэтому приходится принимать серьезные меры.

Как сообщает «КП-Волгоград», дома будут работать в первую очередь люди, которые находятся в группе риска (например, имеют хронические заболевания), а также те, кому за 60. Пока не уточняется, на какой именно период минимум треть работающих волгоградцев переводят на удаленку. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Подробнее о новых мерах читайте в материале «Началась атака омикрона: волгоградский губернатор собрал оперштаб из-за резкого осложнения обстановки» (подробности).