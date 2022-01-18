Волгоградцы не смогут окунуться в купели на севере города из-за шквалистого ветра

На севере Волгограда шквалистый ветер не дает открыть купель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 16.00 18 января мэрия обещала открыть все шесть мест для омовения в Волгограде, которые в этом году подготовили к Крещению. Но погода внесла свои коррективы. В Тракторозаводском районе крещенских купаний сегодня не будет. Купель уже была готова, как и спуски к ней. Водолазы обследовали дно, а Роспортребнадзор воду. Но в итоге из-за шквалистого ветра запускать горожан в иордань на улице Грамши не решились – это не безопасно.

Как сообщили «КП-Волгоград в мэрии, купель на Спартановке (напротив дома №4 на улице Грамши) откроют уже только 19 января, после того, как в 11.00 здесь осветят воду. Там будут дежурить спасатели, полиция, дружинники. Для горожан откроют теплые палатки для переодевания.

Напомним, в городе открыты еще 5 купелей, где можно погрузиться в воду. Уже второй год подряд купаний не будет на Центральной набережной - по причине затянувшейся реконструкции причальной зоны.

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