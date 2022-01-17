Великое освящение воды пройдет 19 января на набережной Волгограда

Богослужение начнется в 14 часов у памятника «Гаситель». Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 19 января 2022 православные волгоградцы отметят праздник Крещения Господня или Богоявление. Чин Великого освящения воды на Центральной набережной Волгограда проведет митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении духовенства епархии. Богослужение начнется в 14 часов у памятника «Гаситель». Но купели для Крещенских омовений там не будет, сообщили на пресс-конференции.

В Крещенский Сочельник 18 января 2022 года митрополит Феодор возглавит богослужение и проведет чин Великого освящения воды в кафедральном соборе Александра Невского в 8 часов, в 17 часов владыка отслужит праздничное всенощное бдение в Казанском соборе, а ночное торжественное богослужение в Александро-Невском соборе начнется в 23.40.

Иордани для Крещенских омовений оборудуют в шести районах областного центра. По словам спасателей, каждый год в Волгограде окунаются на крещение от 8 до 13 тысяч человек. Для них рядом с местом омовения поставят палатки с отоплением, сделают удобные сходни, рядом будет выездная торговля - горячий чай, бутерброды. Все купели будут готовы к 16 часам 18 января. Представитель службы ГИМС регионального МЧС объяснил, почему центр Волгограда второй год останется без купели. Как оказалось, это не связано с коронавирусом и введенными из-за него ограничениями. Просто на нижней террасе набережной идет реконструкция.

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