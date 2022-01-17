Волгоградский врач предупредил, что в ледяной купели на Крещение может остановиться сердце

Купание в купели долно быть осознанным шагом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде и области готовятся к Крещению, в ночь с 18 на 19 января многие жители решатся окунуться в холодную воду. Волгоградцам важно не переоценить свои силы и не идти купаться неподготовленным, потому что серьезные последствия для организма никто не отменял. Начальник Центра медицины катастроф Волгоградской области Андрей Княжеченко рассказал, какие могут быть риски при погружении в купели и как их минимизировать. Врач-анестезиолог-реаниматолог отметил, что купание на Крещение не должно быть спортивным интересом, а осознанным шагом.

ВОЗМОЖНЫ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ И СЕРДЦА

- Я бы предостерег от необоснованных действий. Окунаются в основном подготовленные люди, которые хотя бы обливались холодной водой с осени. Для организма неподготовленного человека это очень большой шок, никто не отменял грозные осложнения такие как внезапная остановка дыхания и сердечной деятельности, по сути это смерть, - заявил Андрей Княжеченко.

Если не случились грозные осложнения купания на Крещение в холодной воде, то возможны заболевания ОРВИ. И тогда пациент будет ходить в поликлинику, а это в условиях роста заражений штаммом коронавируса «омикрон» только увеличит нагрузку на медиков. Кроме того, неподготовленный человек после омовения может схлопотать последствия для организма, которые аукнуться через какое-то время – месяц, полгода, год.

- Все жизненно важные органы спрятаны внутри – это сердце, печень, почки, женские половые органы, которые в случае переохлаждения подвержены заболеванию, - подчеркнул начальник регионального Центра медицины катастроф.

Лучше не окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями, после употребления алкоголя. Также сильнее к переохлаждению подвержены дети.

КРЕЩЕНИЕ И КОРОНАВИРУС

Андрей Княжеченко объяснил, что волгоградцам, которые недавно перенесли коронавирус, тоже не стоит лезть в ледяную воду. Иммунная система ослаблена, погружение в купель ее сильнее не сделает. Есть рекомендации и для тех, кто недавно прошел вакцинацию от ковида или собирается на нее.

- Во время вакцинации необходимо думать о том, чтобы прививка действовала. Не стоит уколоться и сразу бежать в Волгу купаться. Если приняли решение купаться на Крещение, то нужно было хотя бы за 2 недели до этого вакцинироваться от коронавируса, а если после купания, то надо в течение недели посмотреть за своим состоянием, - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог.

НУЖНА РАЗМИНКА И НЕ БОЛЕЕ МИНУТЫ В ВОДЕ

Собираясь на Крещение, человек должен быть в теплой одежде. Также с собой нужна сменная обувь, в которой можно было бы зайти в купель, босиком этого делать не надо. Еще перед обрядом себя нужно разогреть разминкой и зарядкой.

- При контакте тела с холодной водой происходит спазм микроциркуляции, спазм кровеносных сосудов, организм старается сохранить тепло внутри. Поэтому при приеме алкоголя не стоит заходить в воду, потому что он открывает периферические сосуды. Иначе произойдут шоковые дела – снижение или повышение артериального давления, спазм сосудов головного мозга, особенно у кого есть хронические заболевания, например, сердца, почек. По рекомендации медицинских работников наиболее безопасным в кавычках погружением в купель является в течение минуты, - добавил Андрей Княжеченко.

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