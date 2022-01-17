На Крещение в Волгограде оборудуют 6 купелей

Рядом с иорданями установят теплые палатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Крещение в ночь с 18 на 19 января 2022 года в Волгограде оборудуют шесть прорубей, где желающие смогут окунуться под присмотром спасателей и медиков. С вечера 18 января рядом с каждой иорданью также организуют дежурство дружинников и полиции, установят теплые палатки. Купели для омовения будут доступны в шести районах города, сообщили в мэрии.

Окунуться на Крещение 2022 в Волгограде можно будет на Ангарском пруду в Дзержинском районе, на набережной в Красноармейском (улица Фадеева), на пристани Руднева в Кировском, на набережной Тулака в Советском. Подготовят иордань у яхт-клуба на улице Матевосяна в Краснооктябрьском районе и на пляже на Спартановке (улица Грамши, 4).

- Водолазы завершают обследование прибрежной полосы, на уже проверенных площадках сотрудники районных МБУ приступили к оборудованию мест для крещенских омовений, - рассказали в администрации города.

К каждой купели сделают безопасный спуск, расчистят дорожки на пути к ним. Рядом поставят теплые палатки, где можно будет переодеться.