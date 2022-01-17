Грехи не смоются: волгоградский священник объяснил смысл крещенского омовения

В проруби можно прикоснуться к святыне, но не смыть грехи. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгограде власти, спасатели, городские службы и священнослужители заканчивают подготовку к Крещению. С 16.00 18 января 2022 года купели, которых в Волгограде в этом году оборудовали 6 штук, будут готовы принимать желающих совершить чин омовения. Накануне того, как люди начнут массово погружаться в воду, руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии протоиерей Алексей Маслов объяснил, в чем смыл этого обряда. Грехи от этого не смоются, предупредил священнослужитель волгоградцев.

- Самое расхожее мнение – что при погружении в воду омываются грехи. Это заблуждение. Грехи омываются, прощаются человеку исключительно при осознанном раскаянии и во время таинства исповеди, покаяния, - объяснил отец Алексий.

А погружаются в этот день в воду в память о том, что наш Спаситель когда-то вступил в воду реки Иордан.

- Благочестивый человек понимает, что соприкасается с Великой святыней, - именно за этим, по мнению протоиерея Алексея Маслова и стоит погружаться в воду. Но это выбор каждого человека и совсем не обязательный обряд.

А вот что действительно нужно сделать в этот праздник верующему человеку – так это сходить в храм.

- Самое главное в праздник Крещения посетить богослужения. 18-го января, в Сочельник сходить утром на божественную литургию, первое великое освещение воды. Посетить праздничное Всенощное бдение вечером. И в сам праздник 19-го января или утром, или ночью (в разных храмах служба может проходить в разное время) поприсутствовать на Божественной литургии. Если нужно – исповедоваться и причаститься.

Никаких дополнительных ограничений в храмах из-за пандемии не будет. Церковь просит воздержаться от посещения богослужений людей с симптомами болезни. А всех остальных приходить в масках и обрабатывать руки антисептиком. В самих храмах постоянно дезинфицируются все поверхности, к которым прикасаются прихожане.

На обряд омовения следует одеваться тепло, а вид человека должен быть благообразен. Можно омываться в рубахах, хоть этого никто не требуют.

- Главное понимать, что это делается не для спортивного интереса, не для азарта, ну и конечно нужно быть трезвым. Это не какой-то молодецкий кураж. Если человек хочет духовно и телесно укрепиться и пройти это омовение, нужно по-христиански подготовиться.

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