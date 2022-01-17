Легкий мороз: какой будет погода на Крещение 2022 в Волгограде

Крещенские морозы будут легкими. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уже в ночь с 18 на 19 января 2022 многие жители Волгограда и области отправятся к иорданям, чтобы окунуться на Крещение. По словам начальника отдела ГМО Волгоградского ЦГМС Натальи Алатырцевой, погода в Волгограде и области на Крещение не будет аномальной. Нас ждут легкий мороз и ветер.

Днем 18 января 2022 в Волгограде и области будет около нуля градусов, а в ночь на Крещение похолодает. Ночью 19 января 2022 температура в Волгограде будет около 5-7 градусов мороза, днем – минус 4-6. По области колебания будут в тех же пределах. Если ночью будет сильный ветер, то днем он стихнет, порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

- В 2022 году на Крещение погодных аномалий мы не ожидаем, но 18 января ожидается выход очередного циклона, мы будем находиться в теплом его секторе. Ожидаются мокрый снег, гололед и ветер может усилиться по области до 18-23 метров в секунду. Температуры начнут повышаться. Днем 18 января будет около нуля, в ночь на 19 января и днем на Крещение мы ожидаем уже прохождения холодного фронта, - пояснила Наталья Алатырцева.

По словам синоптиков, аномальной погода на Крещение в Волгограде была в 2006 году – минус 28,9 градуса и в 2007-м - плюс 9 градусов.