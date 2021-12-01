В Волгограде оштрафовали четвертую вломившуюся в здание Роспотребнадзора противницу QR-кодов

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волгограде 1 декабря оштрафовали четвертую участницу «штурма» здания регионального Управления Роспотребнадзора. Суд посчитал Оксану Саянову виновной по двум постановлениям о привлечении к административной ответственности. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей. При этом мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района зачитывал решение в отсутствии противницы системы QR-кодов в зале заседания.

Оксана Саянова была в коридоре суда, надев на себя противогаз. Сотрудники суда просили ее пройти в зал для заседания, на это женщина ответила, что не имеет отношения к происходящему. Ворвавшаяся в здание Роспотребнадзора добавила, что она «не Саянова, а Оксана, которая обладает Саяновой».

Напомним, 19 ноября четыре волгоградки зашли в здание Управления Роспотребнадзора, требуя у сотрудников показать свои QR-коды о вакцинации. Женщины также оказались в кабинете главного санитарного врача области Ольги Зубаревой. Происходящее женщины снимали на телефон и выложили в интернет. Группа волгоградок покинула здание, когда на их требования никто из работников ведомства не отреагировал. Позже всем им пришли повестки в суд. Уже штрафом в 30 тысяч рублей наказали Оксану Барабанову, которая позже объяснила свой поступок. Светлана Печенова была оштрафована на 10 тысяч рублей, Наталья Апарина – на 3 тысячи рублей.

Добавим, что после инцидента волгоградский Роспотребнадзор сообщил, что 91% его сотрудников привит от коронавируса. Продолжается кампания по вакцинации по всей области, защиту от ковида получили порядка 1,2 миллиона волгоградцев.