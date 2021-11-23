Вломившуюся в волгоградский Роспотребнадзор противницу QR-кодов суд оштрафовал на 10 тысяч

Сотрудники Роспотребнадзора отказали показывать документы людям с улицы. Фото: Алиса ТИТКО

Сразу два штрафа придется заплатить волгоградке, которая накануне вместе с группой поддержки устроила «штурм» волгоградского управления Роспотребнадзора. Суд посчитал ее нарушительницей сразу двух статей административного Кодекса, каждое из нарушений оценили в 5000 рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Накануне Светлану Печенову вызвали в суд. Мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района рассматривал дело о ее вторжении в здание главного санитарного ведомства региона. Напомним, 19 ноября женщина миновала пункт охраны и пошла по кабинетам управления, требуя сотрудников Роспотребнадзора показать ей свои документы и QR-коды о вакцинации. Заявилась волгоградка с единомышленницами даже в кабинет начальника управления Ольги Зубаревой. Все это женщины сняли на телефон и выложили в интернет.

Сотрудники вызвали полицию, но здание волгоградки покинули самостоятельно, их никто не задерживал. Однако полиция установила всех участниц этого вторжения, им пришла повестка в суд.

- В судебном заседании Печенова вину в совершении административного правонарушения не признала. Пояснила, что прошла в здание Роспотребнадзора, так как "имеет волю", добавив, что ранее писала в указанный государственный орган письма, но ответа не получала, - прокомментировали в суде.

К ответственности Светлану Печенову призвали по двум статьям: нарушение пропускного режима и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

В суд поступили материалы о совершении подобных нарушений еще двух участниц это протестной акции - Оксаны Саяновой и Натальи Апариной. По их делам заседаний еще не было.