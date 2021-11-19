Противники QR-кодов вломились в здание волгоградского Роспотребнадзора

Сотрудникам пришлось вызвать охрану. Фото: Олег УКЛАДОВ

Недовольные введенной системой QR-кодов жители Волгограда решили высказать свои претензии главе регионального Роспотребнадзора. В пятницу, 19 ноября, группа из нескольких человек ворвалась в здание надзорного ведомства, требуя встречи с главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой. Из-за инцидента работа Роспотребнадзора на время приостановилась. Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, работникам ведомства пришлось вызывать охрану, чтобы призвать недовольных к порядку.

Напомним, в Волгоградской области, как и в большинстве регионах России, работает система QR-кодов. Чтобы получить код, необходимо вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. На фоне этого появились мошенники, которые активно продают фальшивые документы о прививке. Недавно в Волгограде поймали терапевта и двух студенток, которые зарабатывали на антипрививочниках деньги.

Только сегодня в регионе коронавирус выявили у 461 жителя, всего же за период пандемии ковид подтвердился у 112 800 волгоградцев. На 19 ноября прививку сделали 1,18 миллиона человек. Отметим, что прививочные пункты развернуты во всех поликлиниках области, также есть мобильные пункты и пункты в ТЦ. Делается вакцина бесплатно, при себе нужно иметь документы (паспорт, полис, СНИЛС).