Фото: скриншот видеоролика youtube.

В сети появился ролик, где волгоградские противницы QR-кодов прокомментировали инцидент в Роспотребнадзоре. Напомним, несколько дней назад четыре женщины, нарушив контрольно-пропускной режим, вошли в здание ведомства и потребовали у начальницы управления Ольги Зубаревой сертификат о вакцинации. Позже их оштрафовали. Так, Оксане Барабановой придется заплатить 30 тысяч рублей за нарушение порядка. Она же и записала видеообращение, где подробно объяснила мотивацию своего поступка.

- Пишут «захватили, парализовали работу, организовали атаку, штурмовали» и прочее. Говорили, что мы выступаем против QR-кодов. Вообще-то мы пришли коды требовать у сотрудников государственных органов. Я да, лично против, - заявляет Оксана Барабанова. – Но, если есть люди желающие – пускай идут, я не могу повлиять на их волю. Мы никакой позиции не выражали.

Отметим, что позже Роспотребнадзор официально отчитался о вакцинации своих сотрудников: от ковида привиты 91% работников ведомства. Более того, массовая вакцинация тоже набирает обороты: привиты порядка 1,2 миллиона волгоградцев.