Противницы QR-кодов идут под суд за скандал в волгоградском Роспотребнадзоре

19 ноября противницы QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько дней назад волгоградцы бурно обсуждали противниц QR-кодов, которые ворвались в здание волгоградского Роспотребнадзора и требовали встречи с главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой. Четыре женщины проверяли сотрудников – носят ли те маски и вакцинированы ли они. Сорвали рабочий день, после чего уехали. По информации «КП-Волгоград» личности женщин установили. В отношении них составили сразу 12 административных протоколов по разным статьям.

Отметим, что две женщины ранее вламывались в здание Роспотребнадзора и уже привлекались к ответственности. Сейчас на них завели по 4 протокола, в том числе за ранее проведенные акции. На остальных – по 2.

Волгоградкам грозят санкции по статьям «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» (штраф до 5 тысяч), «Невыполнение правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (штраф до 30 тысяч). Дела передали в суд.

Отметим, что активистки и ранее высказывались против антиковидного режима. Одну из них даже арестовали на несколько суток.