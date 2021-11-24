«Я Оксана из народа»: еще одну волгоградку осудили на 30 тысяч за штурм Роспотребнадзора

Волгоградке не понравилось, что ее снимают на камеру, хотя она то же самое делала в управлении Роспотребнадзора на прошлой неделе. Фото: кадр с видео.

Еще одну участницу вторжения в волгоградский Роспотребнадзор 19 ноября оштрафовали на 30 тысяч рублей. Эти деньги волгоградка Оксана Барабанова должна будет заплатить за то, что дважды ворвалась без пропуска на охраняемый объект и за повторное нарушение правил поведения во время действия в регионе режима повышенной готовности. Напомним, 40-летняя женщина вместе со своими единомышленницами ходила по кабинетам Роспотребнадзора и требовала сотрудников предъявить ей паспорт и QR-код. Это же она проделала в кабинете начальника управления Ольги Зубаревой.

В суде Барабанова также устроила настоящий цирк. Сначала ее 40 минут уговаривали зайти в зал заседаний, после она не захотела называть свою фамилию, представившись «Оксаной, одной из народа». А еще ругалась на сотрудниц, которые вели видеосъемку заседания. Меньше чем неделю назад она сама снимала на камеру все происходящее в Роспотребнадзоре, и ее это нисколько не смущало.

- Мировой судья судебного участка №122 Центрального района рассмотрел два материала о совершении Оксаной Барабановой правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.17 КоАП РФ, - прокомментировали в объединенной пресс-службе Волгоградских судов. - Сегодня же Центральный суд Волгограда рассмотрел два материала о совершении Оксаной Барабановой правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

В итоге Барабанова заработала 2 штрафа по 5 тысяч и два штрафа по 10 тысяч, то есть в общей сложности лишится 30 тысяч рублей. В суде добавили, что у волгоградки еще есть возможность и время обжаловать постановления.

Напомним, вчера по таким же статьям осудили соучастницу Барабановой Светлану Печенову. Правда, врывалась в здание она впервые, поэтому заплатит всего 10 тысяч штрафа.