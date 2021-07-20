Сторонники волгоградского времени хотят обжаловать отказ в проведении референдума

Активисты продолжают борьбу за перевод с московского времени на волгоградское Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сторонники волгоградского времени не оставляют попыток провести в регионе референдум. Их юристы разработали план по обжалованию отказа областной избирательной комиссии в проведении волеизъявления граждан. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в инициативной группе. Активистам необходимо найти граждан, которые поставили свои подписи за проведение референдума, но были по разным причинам забракованы ИКВО. К иску инициативной группы необходимо привлечь 900 таких волгоградцев.

- В случае присоединения такого количества граждан к общему коллективному иску против избиркома, у нас появляется реальный шанс для отмены вынесенного 18 июня отказа в проведении референдума, - отметили представители инициативной группы.

Сторонники волгоградского времени 23 июля проведут собрание, на котором решат организационные вопросы по поиску жителей области, чьи подписи были забракованы избиркомом.

Напомним, в Волгоградской области в 2018 году состоялся референдум, на котором большинство голосов было отдано за переход на местное время. Одно регион не долго прожил на час вперед от Москвы. Местные депутаты и бизнесмены были недовольны часовой разницей со столицей. В 2020 году в Волгоградской области прошел опрос. Его итоги стали другими: волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени. По нему регион стал жить с 27 декабря прошлого года. Однако инициативная группа не оставляла попыток отстоять местное время. Избирательная комиссия позволила им организовать сбор подписей за новый референдум. Активисты собрали более 40 тысяч подписей. Однако 15 июня избирком сообщил, что 17% из них были бракованными. Поэтому в проведении волеизъявления граждан было отказано.