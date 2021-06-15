17 процентов брака: второго референдума о времени в Волгограде не будет

Скорее всего, нового референдума не будет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области не будет второго референдума о времени. Об этом можно говорить с большой долей уверенности после того, как волгоградский избирком озвучил итоги проверки подписей. Только 4 июня волгоградские активисты, ратовавшие за возвращение волгоградского времени, отвезли в ИКВО более 40 тысяч подписей за референдум. 80 папок, 6 коробок. Часть из них взяли для проверки, и вот сегодня волгоградский избирком озвучил ее итоги: 17,2% от общего количества подписей, отобранных для проверки - это брак.

- Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основанием отказа в проведении референдума, - пояснили в избирательной комиссии области.

Проверка была тщательной, в ней участвовали специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Присутствовал и представитель инициативной группы, затеявшей всю эту историю с новым референдумом. Ему показали, какие именно нарушения нашли в подписных листах. Возражений у него не было.

Теперь окончательное решение, будут ли в области проводить повторный референдум, будет принято на заседании избирательной комиссии Волгоградской области. Собраться члены комиссии должны не позже 18 июня 2021 года. Если бы проверка прошла успешно, ИКВО должна была передать необходимые документы в Волгоградскую областную думу. Но теперь уже это вряд ли произойдет.

В Волгоградской области уже дважды за последние три года меняли часовой пояс. По итогам референдума 2018 года регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Однако депутаты и бизнесмены были недовольны разницей в час со столицей. Уже в 2020 году облдума затеяла опрос, по итогам которого состоялось возвращение в московское время, на него область перешла 27 декабря 2020 года. Однако этот вопрос продолжает волновать жителей региона.