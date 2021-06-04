Более 40 тысяч подписей за референдум о времени передали в ИКВО

Более 40 тысяч подписей собрали сторонники местного времени. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пятницу, 4 июня 2021 года, сторонники проведения нового референдума о времени передали 40 тысяч собранных ими подписей в избирательную комиссию Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград», двое суток день и ночь волонтеры считали подписи, подшивали листы и оформляли сопроводительные документы. Получилось более 80 папок - по 100 бланков в каждой, их упаковали в шесть коробок. Как рассказали активисты, при отборе очень критично относились к качеству. В итоге папки с подписными листами передали в облизбирком за несколько часов до истечения отведенного на это времени. Теперь в ИКВО отметут подписи, которые покажутся им подозрительными, подсчитают оставшееся количество и вынесут свой вердикт: быть в регионе второму референдуму о времяисчислении или нет.

- Всего к передаче подготовлены 83 папки, в которых содержатся 40 тысяч 183 подписи, - рассказали «КП-Волгоград» члены инициативной группы.

У членов инициативной группы вышло более 80 папок с подписями. Фото: Олег Николаев

Для того, чтобы новый референдум стал реальностью, инициативной группе необходимо собрать подписи 2% от общего числа избирателей Волгоградской области. В папках, которые передали в ИКВО, содержатся почти 40,2 тысячи автографов. Не учитывать по разным причинам можно не более 5% из них.

При этом поддерживаемые властями адепты московского времени в Волгограде обратились в избирательную комиссию с требованием тщательно проверить собранные подписи в поддержку референдума. Ранее участники межрегиональной инициативной группы «Поволжье: Время – московское!» в соцсетях призывали жителей региона устраивать провокации и портить подписные листы. Так что исход может быть разным. Факты, когда волгоградский облизбирком вычеркивал большее количество подписей и не пропускал инициативы, есть - так было на выборах в Госдуму 2016 года, когда кандидатом в депутаты выдвигался экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко.

Напомним, кампания по сбору подписей за второй референдум о времени в Волгоградской области началась 12 мая. Полторы недели из отведенного законом времени активисты потеряли, так как избирком дал на это разрешение вечером 30 апреля - за час до начала десятидневных праздничных выходных. Завершается процедура тоже раньше времени из-за грядущих выходных. В первые дни пунктов сбора было мало, волгоградцы стояли в очереди, чтобы оставить свой голос. Но мере открытия новых точек активность падала – членам инициативной группы не разрешили проводить какую-либо агитацию, многие волгоградцы просто не знали о происходящем. Но все же 3 июня волонтеры сообщили, что сбор успешно закрыт.

Подписи в поддержку референдума упаковали вот в такие коробки и привезли на тележках. Фото: Олег Николаев

Если проверка пройдет успешно, ИКВО передаст необходимые документы в Волгоградскую областную думу для принятия законодательной инициативы. В конце апреля парламентарии утвердили вопрос возможного референдума.

В Волгоградской области уже дважды за последние три года меняли часовой пояс. По итогам референдума 2018 года регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Однако депутаты и бизнесмены были недовольны разницей в час со столицей. Уже в 2020 году облдума затеяла опрос, по итогам которого состоялось возвращение в московское время, на него область перешла 27 декабря 2020 года. Однако этот вопрос продолжает волновать жителей региона.