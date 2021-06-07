Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего главы волгоградского следкома Михаила Музраева

Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области

В пятницу, 4 июня, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Об этом «КП-Волгоград» сообщал адвокат генерала Владимир Семенцов. Сторона защиты узнала о передаче дела в Ростовский окружной военный суд лишь сегодня, 7 июня, когда обвиняемому в терроризме Музраеву продлили меру пресечения. На данный момент генерал находится в СИЗО Лефортово. В ближайшее время его этапируют в Ростов-на-Дону. Меру пресечения продлили до 10 июля. Когда состоится первое заседание Ростовского окружного военного суда, станет известно позже.

Уголовное дело в отношении экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева было передано в Генпрокуратуру 11 мая.

Напомним, бывшему главному следователи Волгоградской области вменяют три статьи Уголовного кодекса: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Максимальный наказание за терроризм составляет срок до 20 лет лишения свободы.

ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

16 ноября 2016 года кто-то едва не поджег дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Несколько лет про это никто не давал комментарии. Однако в 2019 году ФСБ впервые раскрыла имя первого подозреваемого. Им оказался предприниматель Евгений Ремезов. У бизнесмена был конфликт с главой региона: криминальный авторитет «держал» Центральный рынок. С приходом к власти Бочарова это изменилось. Следствие установило, Ремезов нанял людей для поджога. Затем силовики вышли на Михаила Музраева и на другого местного авторитета Владимира Зубкова. Всех троих подозревают в сговоре и покушении на жизнь губернатора.