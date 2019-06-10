По делу о покушении на волгоградского губернатора задержан еще один крупный предприниматель

Вслед за следственным комитетом информацию о задержании Михаила Музраева опубликовала и Федеральная служба безопасности. Но силовики добавили еще одну фигуру. Она не такая значимая, как экс-глава следственного комитета Волгоградской области, но в Волгограде и окрестностях весьма известная. В рамках уголовного дела по факту поджога дома губернатора на допрос к следователям отправился и Владимир Зубков. Дома и на предприятиях бизнесмена прошли обыски. Ему принадлежат «Сосновый бор», «Замок на песках», торговый дом и несколько ООО. Бывшего рыбинспектора, а сейчас респектабельного бизнесмена многие связывали с другим предпринимателем, спортсменом и криминальным авторитетом Владимиром Кадиным.

Кстати, это не первые обыски у Зубкова. Осенью 2017 года к Зубкову и его зятю пришли силовики в рамках уголовного расследования убийства бизнесмена Сергея Брудного и причинения тяжкого вреда здоровью Евгению Ремезову, главе Центрального рынка. Но видимо, ничего не нашли – отпустили и оставили в покое.

Удивительно, именно Ремезов до сегодняшнего дня был главным подозреваемым в заказе на поджог дома губернатора. Его арестовали в Москве, когда он пытался сбежать. По версии следствия бизнесмен дал указание своим пяти помощникам убить главу региона. Но довести начатое до конца не успели – дом потушили, никто не пострадал. В качестве мотива назывался основной: Ремезову не нравилась политика Бочарова по отношению к Центральному рынку, которым он сам хотел «царствовать и всем владети», а не возвращать в муниципальную собственность.

Сейчас Ремезов и Зубков снова оказались связаны. А вот каким образом в этот тандем вписывается бывший главный следователь Волгоградской области, можно только догадываться. Но видимо одна из объединяющих причин – нелюбовь к губернатору, который своей работой мешал вести бизнес.