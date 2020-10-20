Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Мизраеву предъявили окончательное обвинение

Михаил Музраев отрицает вину. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Спустя почти полтора года заключения под стражей в СИЗО Лефортово бывшему главе СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, наконец, предъявили обвинение. Напомним, ему вменяют статью 205 УК РФ (пункт «а» часть 2) «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (часть 1) и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» (часть 1).

Как сообщает ТАСС со ссылкой за адвоката Владимира Семенцова, Михаил Кандуевич не признает свою причастность к вышеупомянутым преступлениям. Более того, его ни разу не допрашивали, а все эти долгие месяцы следователи собирали доказательства.

«Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября», - цитирует «КП-Волгоград» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 11 июля Михаила Музраева взяли под стражу по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с ним арестовали местного бизнесмена и авторитета Владимира Зубкова, а также предпринимателя Евгения Ремезова. Всех троих подозревают в сговоре и покушении на жизнь главы региона.